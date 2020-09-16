Birleşmiş Milletler: 150 ülke, biyoçeşitlilik konusunda verdikleri sözün hiçbirini tutmadı

Birleşmiş Milletler, 10 yıl önce biyoçeşitliliğin korunması için belirlenen 20 hedefi uygulayacağına dair söz veren 150 ülkenin, başarısız olduğunu açıkladı.

Son zamanlarda oldukça artan ve her yıl binlerce hektarlık ormanın yok olmasına neden olan yangınlar, küresel ısınmayla birleşince biyoçeşitlilik alarm vermeye başladı.

Tam 10 yıl önce Birleşmiş Milletler'in girişimiyle, toplam 150 ülke bir araya geldi ve biyoçeşitliliği korumak için hedefler belirlendi. Bütün ülkeler, bu hedefleri gerçekleştirmek için BM'ye söz verdi.

"Aichi Hedefleri" olarak adlandırılan bu 20 hedefle dünya genelinde biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi hedefleniyordu.





BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: KİMSE SÖZÜNÜ TUTMADI

Birleşmiş Milletler, 150 ülkenin Aichi Hedefleri'ni tutturmak için söz verdiğini, ancak hiçbir ülkenin 20 hedeften birini bile sağlayamadığını duyurdu.

Rapora göre bazı ülkeler, 20 hedefin altısını kısmen sağlamayı başardı, ancak yine de tam başarı sağlanamadı.

Öte yandan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan rapora göre vahşi yaşam popülasyonları, 50 yıldan kısa bir süre içinde yüzde 70 oranında yok olacak.

SORUNUN NEDENİ İNSAN FAALİYETLERİ

Milyonlarca yıldır böyle bir azalışın görülmediğini belirten uzmanlar, durumun temel nedeninin aşırı tüketim ile insan faaliyetleri olduğunu söylüyor.

Ayrıca araştırmacılar, bu durumun yakın bir gelecekte insanların sağlığını ve ekonomik geçim kaynakları etkileyecek koronavirüs pandemisi gibi bir dizi felakete neden olacağını belirtiyor.