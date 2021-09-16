Birleşmiş Milletler: Yapay zekanın ciddi riskleri var

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, yapay zeka sistemlerine ilişkin yeni raporu açıkladı. Buna göre, yapay zekanın insan haklarını riske attığı sonucuna varıldı.

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Ancak bu teknolojinin büyük riskler taşıdığını düşünenler de bir hayli fazla.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, yapay zeka sistemlerine ilişkin yeni raporu açıkladı. Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksek Komiser Michelle Bachelet, yapay zekanın insan hakları için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Bachelet, insan hakları için ciddi risk oluşturduğu gerekçesiyle yeterli güvenlik önlemleri alınana kadar yapay zeka sistemlerinin satışı ve kullanımına ilişkin acil bir moratoryum çağrısında bulundu.

"YIKICI ETKİLERİ OLABİLİR"

Bachelet, yapay zekanın günümüzdeki bazı büyük zorlukları aşmak için faydalı olabileceğine dikkati çekerek, "Ancak yapay zeka teknolojileri, bireylerin insan haklarını nasıl etkilediklerine yeterince dikkat edilmeden kullanılırsa olumsuz, hatta yıkıcı etkileri olabilir." uyarısında bulundu.

"İnsan hakları riski ne kadar yüksekse, yapay zeka teknolojisinin kullanımına ilişkin yasal gereklilikler de o kadar katı olmalıdır." ifadesini kullanan Bachelet, ancak risklerin değerlendirilmesinin zaman alabileceğinden, devletlerin potansiyel olarak riskli teknolojilerin kullanımına moratoryumlar koyması gerektiğini vurguladı.

Çin'in, insanların duygu durumlarını ortaya çıkarmak için yapay zeka ve yüz tanıma uygulamaları kullanan bilgisayar yazılımını Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri üzerinde test ettiği öne sürülmüştü.

BM'nin açıkladığı raporda ise ülke ismi belirtilmezken, Çin'deki uygulamalara atıfta bulunuldu.