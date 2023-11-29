Birleşmiş Milletler'den ABD'ye uyarı: Et yemeyi bırakın! Birleşmiş Milletler, küresel emisyonların yalnızca yüzde 1,4'ünü oluşturmasına rağmen, 'iklim değişikliğiyle mücadele' amacıyla Amerikalılara et yemeyi bırakma çağrısında bulunacak.

ensonhaber.com

Bir Birleşmiş Milletler kuruluşunun, ABD de dahil olmak üzere Batılı ülkelere, iklim değişikliğiyle mücadele için et tüketimini büyük ölçüde azaltmaları yönünde çağrıda bulunması bekleniyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), perşembe günü başlayıp iki hafta sürecek olan Dubai'deki COP28 iklim zirvesinde küresel gıda önerilerini içeren bir yol haritası yayınlayacağını duyurdu.

Aşırı et tüketen ülkeler uyarılacak

Türünün ilk örneği olan bir belgede kurum, 'aşırı et tüketen' ülkelere, sera gazı emisyonlarını azaltmak için tüketimi sınırlamaları yönünde çağrıda bulunacak.

Aynı zamanda çiftçilerin 'düzensiz hava koşullarına' nasıl uyum sağlayabilecekleri ve gıda atığı ve gübreden kaynaklanan emisyonları nasıl azaltabilecekleri konusunda da kılavuzlar yayınlayacak.

Ancak ABD tarım endüstrisi, küresel emisyonların yalnızca yüzde 1,4'ünü ve toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturuyor.

ABD'nin yeşil politikalarını eleştirenler, sıklıkla Çin gibi ülkelerin dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin toplamından daha fazla sera gazı ürettiğine işaret ediyor.

FAO İklim Değişikliği Ofisi Direktörü Kaveh Zahedi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için halihazırda çözümlerimiz var ve ister tarımsal ormancılık, ister toprağın restorasyonu, sürdürülebilir hayvancılık veya balıkçılık yönetimi olsun, bu çözümlerin birçoğunun birden fazla faydası var.



Aynı zamanda biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını destekleyebilir ve gıda güvenliğine yardımcı olabilirler; yalnızca tarım ve gıda sistemlerinin sunduğu çözümlerden birçok fayda elde edebilirler.

Gıdalar her yıl 18 milyar ton karbondioksit üretiyor

Nature Food Journal'ın 2021 yılında yaptığı bir araştırma, küresel gıda sisteminin her yıl 18 milyar ton karbondioksit ürettiğini ortaya çıkardı; bu, dünya çapındaki toplam emisyonların üçte biri. Hayvancılık, küresel emisyonların yaklaşık yüzde 14,5'inden sorumludur.

BM ve diğer kuruluşlar, uzun zamandır iklim değişikliğini önlemek için kırmızı etin terk edilmesi ve vejetaryen veya vegan beslenmeye geçilmesi yönünde çağrıda bulunuyordu.

Gıda ve iklim uzmanları, 2021'de ABD Başkanı Biden'ın 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 50 azaltma hedefini karşılamak için ABD'nin et tüketimini büyük ölçüde azaltmak zorunda kalacağını söyledi.

Nature Communications'da eylül ayında yayınlanan bir araştırma, yüzde 50 vegan olmanın tarım ve arazi kullanımını azaltacağını ve 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 31 azaltacağını ortaya çıkardı.

Et ağırlıklı beslenme, hayvancılık için daha fazla alan ayırmayı da içeren daha büyük ölçekli tarım operasyonlarını gerektiriyor. Bu, çevreye karbondioksit salan yer açmak için ağaçların kesilmesine yol açıyor.

İnek gibi hayvanlar da hava kalitesini düşüren metan üretir. Çevre Koruma Ajansı'na göre tek bir inek her yıl 75 ile 130 kilogram arasında metan üretiyor.