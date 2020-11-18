Bitcoin, 3 yıllık bir aranın ardından 17 bin doları aştı

Bitcoin, 3 yıllık bir aranın ardından 17 bin doları aştı

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, ani bir yükselişle 17 bin dolar barajını geçti ve 18 bin dolara kadar yükseldi.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 3 yıllık aranın ardından 17 bin dolar barajını aşarak 18 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

PayPal’in, geçtiğimiz haftalarda Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için alım-satım desteği sunacağını açıklamasıyla birlikte değeri fırlayan Bitcoin, hızlı yükselişine devam ediyor.

Ayrıca ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin de fiyatları yükselttiği söyleniyor.

Şu anda 18 bin 064 (139 bin 497 TL) dolardan işlem gören Bitcoin, 17 ila 18 bin dolar arasında gidip geliyor.

5 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ

2020 yılına dalgalı başlayarak 5 bin doların bile altını gören Bitcoin, yılın ikinci yarısında hızla yükselmiş ve son birkaç ayda 10 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak söz konusu PayPal kararından sonra 18 bin doları aşan kripto para birimi, 2020'nin rekorunu kırmış oldu.

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