Bitcoin, bir gecede 100 bin lira barajını geçti

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, ani bir yükselişle 100 bin TL'nin üzerine çıktı. Bitcoin, şu anda 13 bin dolardan işlem görüyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, bir gecede 13 bin doları aşarak TL bazında rekor kırdı.

100 BİN LİRAYI GEÇTİ

PayPal’in önümüzdeki haftalarda Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için alım-satım desteği sunacağını açıklamasıyla birlikte değeri fırlayan Bitcoin,103 bin liraya kadar yükseldi.





5 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ

2020 yılına dalgalı başlayarak 5 bin doların bile altını gören Bitcoin, yılın ikinci yarısında hızla yükselmiş ve son birkaç ayda 10 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak söz konusu PayPal kararından sonra 13 bin doları aşan kripto para birimi, 2020'nin rekorunu kırmış oldu.