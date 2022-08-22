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    Bitcoin madencilik şirketleri 1 milyar dolardan fazla zarar etti

    Bitcoin madencilik şirketleri, kripto para fiyatlarındaki çöküşten sonra ikinci çeyrekte 1 milyar dolardan fazla zarara uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 14:59
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    Bitcoin madencilik şirketleri 1 milyar dolardan fazla zarar etti

    Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması nedeniyle birçok madenci, elektriğin daha ucuz olduğu ülkelere göç etmeye başlamıştı.

    Son dönemlerde ise Bitcoin'in 60 bin dolarlardan 20 bin dolarlara kadar düşmesi, madencileri zor durumda bıraktı.

    İkinci çeyrekte zarar 1 milyar doları aştı

    ABD borsasında işlem gören en büyük üç Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar doların üzerinde kayıp verdi.

    Core Scientific 826 milyon dolar, Marathon Digital Holdings 192 milyon dolar, Riot Blockchain ise 366 milyon dolar net zarar bildirdi.

    bitcoin

    Öte yandan, kripto paraların hızla değer kaybetmesi, sadece madencileri değil borsaları da etkiledi.

    ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, haziran ayında 1000’den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.


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