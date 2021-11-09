Bitcoin, tüm zamanların rekorunu kırdı

67.789 dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin, tüm zamanların rekorunu kırarak bir ilke imza attı.

Dijital varlık ve bir sanal unsuru olan Bitcoin, tarihi bir seviyeye ulaştı.

Kripto para piyasaları ekim ayından bu yana yükselişe geçmeye başlayınca Bitcoin üzerindeki durgunluğunu 9 Kasım 2021'de kırdığı rekor ile attı.

67.789 DOLAR SEVİYESİ İLE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bitcoin, 67.789 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dünya gazetesinin aktardıklarına göre analistler, enflasyon endişelerinin yatırımcıları altın ve kripto paralara yönettiğini belirtiyorlar.

Finansal kuruluşların kripto paralara yönelimlerinin arttığına işaret eden IG Markets, sektörde havanın iyi olduğunu da vurguladı.