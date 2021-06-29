Bitcoin vurgunu yapan Güney Afrikalı iki kardeşten açıklama: Ölüm tehditleri alıyoruz

Geçtiğimiz günlerde 2,2 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kaybolan Güney Afrika'daki Africrypt borsasının kurucuları Ameer Cajee ve Raees Cajee, suçlamaları reddetti.

Kripto paraları kullanarak dolandırıcılık yapanların sayısında son yıllarda ciddi artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'deki Thodex vakasına benzer bir olay, Güney Afrika'da yaşanmıştı.

Ameer Cajee ve küçük kardeşi Raees Cajee'nin 2019 yılında kurduğu ve oldukça popüler hale gelen Africrypt isimli borsa, 2,2 milyar dolarlık Bitcoin'le kayıplara karışmıştı.

Yatırımcılarla iletişime geçerek siber saldırıya uğradıklarını ve siber korsanların Bitcoin'leri çaldığını iddia eden iki kardeş, yatırımcıların polise gitmeleri durumunda korsanların Bitcoin'leri geri vermeyeceğini söylemiş ve zaman kazanmıştı.

KAYIP KARDEŞLER AÇIKLAMA YAPTI

Güney Afrika kripto yatırım platformu AfriCrypt'in kurucu ortağı Raees Cajee, kendisinin ve kardeşinin milyarlarca yatırımcı fonuyla kaçtığı iddialarını yalanladı ve platformun bir hack saldırısı sonucu 5 milyon dolar kaybettiğini iddia etti.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞIMIZ İÇİN SAKLANDIK"

28 Haziran'da The Wall Street Journal'a konuşan Raees, AfriCrypt ve kurucu ortaklarına yönelik suçlamalara karşı çıktı ve ölüm tehditleri aldıktan sonra saklanmaya karar verdiklerini söyledi.

Raees ayrıca, 2,2 milyar dolarlık Bitcoin çaldıklarını reddetti ve Bitcoin'in nisan ayındaki zirvesi sırasında borsada 200 milyon dolarlık işlem yapıldığını iddia etti.

AfriCrypt'in müşterilerini temsil eden hukuk firması Hanekom Attorneys ise, kurucu kardeşlerin kaçmadan önce 3,6 milyar dolarlık Bitcoin'i farklı hesaplara aktardıklarını söylüyor.

AfriCrypt aleyhindeki iddialar doğruysa olay, ülkenin bugüne kadar onaylanmış en büyük kripto dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçecek.

Daha önce Güney Afrika merkezli Mirror Trading International, yatırımcılarını 800 milyon dolar dolandırmıştı.

PONZİ BELİRTİLERİ VAR

Güney Afrika'nın Mali Sektör Davranış Otoritesi (FSCA), 24 Haziran'da davayla ilgili bir açıklama yaparak, Africrypt borsasının ponzi benzeri özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Ancak FSCA, kripto varlıklar şu anda Güney Afrika'da düzenlemeye tabi olmadığı için AfriCrypt'e karşı herhangi bir işlem yapamayacağını söylüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şu anda saklanan iki kardeş, 19 Temmuz'da gerçekleşecek mahkeme duruşmasına katılmak için ortaya çıkacak.