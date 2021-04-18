Bitcoin'in sert düşüşü kripto para piyasasını salladı: İşte Altcoin'lerde son durum

Bitcoin'in sabah erken saatlerde yüzde 10'dan fazla değer kaybetmesi, tüm kripto paralarda sert düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Birçok Altcoin'de de ciddi düşüşler gözlendi. İşte son durum.

Haftalardır yatırımcılarına ciddi paralar kazandıran kripto para piyasası, bu sabah saatlerinde Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından adeta çakıldı.

Dün bütün gün boyunca 60 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, bu sabah saatlerinde sert düşüşle 51 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber; Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot ve Stellar gibi büyük alt koinlerde yüzde 20'yi aşan değer kaybı yaşandı.

Türkiye'de bir çok yatırımcının ilgisini çeken daha düşük değere sahip Altcoin'lerde de sert düşüşler gözlemlendi.

ALTCOİN'LERDE SON DURUM

Özellikle Türkiye'den ciddi yatırımlar alan Altcoin'lerde düşüş daha da sert oldu. HOLO (HOT), Bittorent (BTT) ve DENT gibi koinler yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Gece 0,090 dolar seviyelerinden işlem gören BTT, ani düşüşle 0,070 dolara kadar geriledi. Öte yandan yine Türkiye'de yoğun ilgi gören HOT, 0,0180 dolardan 0,0135 dolara kadar düştü.

Son aylarda Türkiye'deki yatırımcılarını mutlu eden bir başka alt koin Dent ise 0,0075 dolara kadar geriledi.

Bitcoin'in kendini yeniden 55 bin doların üzerine atmasıyla birlikte, Altcoin'lerde az da olsa toparlanma görüldü.

BITCOIN DOMINANCE NE DURUMDA?

Kripto para yatırımcılarının dikkat ettiği önemli konulardan biri de Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (dominance) grafiği.

Son aylarda yüzde 62 seviyelerinden yüzde 52'ye kadar düşen Bitcoin'in piyasa hakimiyeti, sabah saatlerindeki sert hareketten sonra kendini yüzde 53'ün üzerine attı.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, şu anda kripto para piyasasında 1 trilyon dolardan fazla yatırımla açık ara ilk sırada.

İkinci sırada 246 milyar dolarla Ethereum, üçüncü sırada ise 71 milyar dolarla Binance Coin bulunuyor

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise 2,2 trilyon dolardan 1,93 trilyon dolar seviyesine kadar düştü.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ DÜŞÜŞÜN İKİ NEDENİ

Eğer en az bir kez kripto para yatırımı yaptıysanız veya gelişmeleri takip ediyorsanız, bu piyasanın ne kadar kırılgan olduğunu da biliyorsunuz demektir.

Sabah saatlerinde, ABD hazinesinin birkaç finans kurumunu kripto para aklama ile suçlamasıyla ilgili doğrulanmamış bir haber Twitter'da paylaşıldı ve saatler içerisinde binlerce retweet alarak yayıldı.

FXHedge adlı bir Twitter hesabı tarafından yayınlanan paylaşım. 54 dakika içinde kripto para piyasasından 288 milyar doları silmeyi başardı.

Compound Finance’ın genel danışmanı Jake Chervinsky, kara para aklama vakalarının ABD Adalet Bakanlığı’nın kapsamına girdiğini ve ABD hazinesiyle ilgili olmadığını söyledi ve paylaşılan tweet'in inandırıcı olmadığını söyledi.







Ayrıca madenciler tarafından ağa adanan hesaplama gücünü gösteren hash oranında da son günlerde neredeyse yarı yarıya düştü.

Uzmanlara göre bu durum, birkaç gün önce başlayan ve çok sayıda madencinin yaşadığı Çin'in Sincan eyaletinde yaşanan toplu kesintilerden kaynaklanıyor.

Nitekim Bitcoin hash oranı / fiyat grafiğine baktığımızda, iki değerin de paralel ilerlediğini görüyoruz.





TÜRKİYE VE KRİPTO PARALAR

Öte yandan Türkiye'de ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Söz konusu yönetmelikte, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı bildirildi.

Yeni kararla birlikte, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirilemeyecek ve bu iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunulamayacak.

Ayrıca 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği de kaydedildi.

YÖNETMELİK NE ANLAMA GELİYOR

Bildiğiniz gibi Tesla, geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile otomobil satacağını duyurmuştu. Ayrıca dünya genelindeki bazı şirketler de kripto paralar ile ödeme kabul edeceğini açıklamıştı.

Yeni yönetmelikle birlikte, Türkiye'de kripto para ile herhangi bir ürün veya hizmet alımı yasaklandı. Yani kripto para alım satımı değil, kripto paralarla ödeme yapılması yasaklandı.

Son olarak Binance Global gibi bazı kripto para borsaları, farklı ödeme platformlarıyla anlaşıp Türkye üzerinden dolaylı olarak para gönderip almayı kabul ediyordu.

Ancak yeni yönetmelikle birlikte, kripto para borsalarına para gönderip çekebilmek için hiçbir aracı kurum olmayacak. Yatırımcılar, doğrudan banka yoluyla para yatırıp çekebilecek.