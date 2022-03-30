Bitcoin'in tükettiği enerji, İsveç'in enerjisinden fazla

Üretimiyle İsveç'in enerji tüketimini geçen Bitcoin için kod değiştirme çağrısı yapıldı.

Bir araya gelen çevreci gruplar, Bitcoin'in tükettiği enerji oranını hesapladı.

Bitcoin'in İsveç'ten fazla enerji tükettiği tespit edilirken, bu enerjinin kod değiştirmekle düşeceği belirtildi.

Çevreci gruplar, Bitcoin üretiminin İsveç’ten daha fazla enerji tükettiğini ve sadece kodunu değiştirerek enerji tüketimini yüzde 99,9 oranında azaltacağını ileri sürdü.

"KODUNU DEĞİŞTİR"

Greenpeace ile Çevresel Çalışma Grubu ortaklığında başlatılan ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanyayla Bitcoin’e çağrıda bulunarak yazılım kodunu değiştirmesi istendi.

DEĞİŞİKLİK, ENERJİ TÜKETİMİZİ YÜZDE 99.9 AZALTACAK

Cambridge Üniversitesi verilerine dayanarak Bitcoin üretiminde tüketilen enerjinin İsveç’ten fazla olduğu belirtildi. Sadece yazılım kodunun değişmesiyle Bitcoin üretiminde yüzde 99,9 daha az enerji tüketileceği ifade edildi.

GEZEGEN 2 DERECEDEN FAZLA ISINABİLİR

Kampanya çerçevesinde verilen bazı bilgilere göre; eğer Bitcoin yaygın olarak benimsenirse, Bitcoin üretmek için gerekli enerjinin ortaya çıkartacağı karbondioksit emisyonunun gezegeni 2 santigrat derece ısıtabileceği ileri sürüldü.

"ABD'DE KÖMÜR SANTRALİ SATIN ALANLAR VAR"

Kampanya açıklamasında, “Bitcoin o kadar çok güç gerektiriyor ki 'madenciler' ABD'de kömür santrallerini satın almaya başladı.” ifadelerini kullanarak Teksas’ta petrol endüstrisiyle anlaşmalar yapılmaya başlandığı vurgulandı.

ETHEREUM KODUNU DEĞİŞTİRDİ

Bitcoin üretiminde sadece bir yazılım kodunun değiştirilmesiyle enerji kullanımının yüzde 99,9 oranında azalabileceği ifade edilerek Ethereum’un bu değişikliği yaptığı belirtildi.





