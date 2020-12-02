Biyoteröristler, tehlikeli virüsler ortaya çıkarabilir uyarısı

Konuyla ilgili araştırma yapan bir ekip, "Tehdit gerçek. Biz bir kavram kanıtlama çalışması yürüttük" dedi.

Siber güvenlik araştırmacıları, bilim insanlarını kendi laboratuvarlarında toksik kimyasallar veya ölümcül virüsler oluşturmaları için "kandıran" çevrimiçi bir saldırıyı ortaya çıkardı.

Ben-Gurion Üniversitesi'nden bir ekip, biyoteröristlerin 'farkında olmayan' bir biyoloğun bilgisayarına kötü amaçlı yazılım bulaştırabileceğini ve koddaki DNA'nın kısa bir alt dizisini yeni bir diziyle kolayca değiştirebileceğini buldu.

50 GİZLENMİŞ DNA ÖRNEĞİNDEN...

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), potansiyel olarak zararlı DNA taraması yapan sentetik gen sağlayıcılarından DNA dizilimlerini taramak için protokoller uyguluyor.

Ancak ekip, gizleme yoluyla yönergeleri atlamayı başardı ve 50 gizlenmiş DNA örneğinden 16'sının HHS protokollerine göre tarandığında tespit edilemediğini buldu.

Bu tür açıkların, kötü amaçlı yazılımın laboratuvardaki biyolojik süreçlere müdahale etmesine neden olabileceğine dikkat çekildi.

"BU TEHDİT GERÇEK"

Ben-Gurion Üniversitesi Karmaşık Ağlar Analiz Laboratuvarı Başkanı Rami Puzis, "Tehlikeli maddelerin hem kasıtlı hem de kasıtsız üretimini düzenlemek için, çoğu sentetik gen sağlayıcısı, şu anda bu tür saldırılara karşı en etkili savunma hattı olan DNA dizilimlerini taramaktadır." dedi.

Nature'da yayınlanan makalede, "Bu tehdit gerçek. Biz bir kavram kanıtlama çalışması yaptık. Toksik bir peptidi kodlayan karmaşık bir DNA, tarama protokolünü uygulayan yazılım tarafından tespit edilemedi." bilgisi paylaşıldı.

Puzis, "Bu makalenin, sağlam, dirençli bir DNA dizisi taraması ve siber güvenlikle güçlendirilmiş sentetik gen üretim hizmetleri için zemin hazırladığını umuyoruz." diye konuştu.