BlackBerry, tüm klasik telefonların desteğine son veriyor

Bir zamanların popüler markası BlackBerry, BlackBerry OS veya BB10 OS kullanan klasik telefonlar için desteğini sonlandıracağını açıkladı.

Bir zamanlar telefon pazarında oldukça iyi satış rakamları elde eden, ancak rakipleriyle rekabet edemeyip kaybolan BlackBerry, telefonlarına olan desteği sonlandırma kararı aldı.

Tıpkı Nokia gibi kendi yazılımını kullanmakta ısrar eden BlackBerry, Android işletim sistemiyle birlikte adeta unutuldu.

iPhone ve Android telefonların yaygınlaşmasından kısa bir süre önce, fiziksel klavyeli cihazlar ile piyasada olan marka, tüm klasik modellere artık destek vermeyecek.

KENDİ İŞLETİM SİSTEMİYLE ÇALIŞAN TELEFONLARA DESTEK YOK

Şirket açıklamasına göre, BlackBerry OS veya BB10 OS çalıştıran telefonları artık desteklemeyecek.

Ayrıca marka, cihazların mobil hat veya WiFi bağlantılarının işlevsel kalması için yeni bir güncelleme paylaşılmayacağını açıkladı.

Android işletim sistemine sahip eski cihazların desteği ise 4 Ocak 2022'de sonlandırılacak.