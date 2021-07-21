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    Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı

    Bezos, şirketin sonraki uzay uçuşlarına ilişkin gerçekleştirdiği bilet satışından bahsetti.
    • AA
    • 21.07.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 10:27
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    Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı

    ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, beraberindeki 3 kişiyle, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla uzay seyahati gerçekleştirdi.

    Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisi'nin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etti.

    AMAZON ÇALIŞANLARINA VE MÜŞTERİLERİNE TEŞEKKÜR

    Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

    Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti, gelecek uçuşlar için satışı yapılan biletlerden bahsetti.

    Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı #1

    100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİLET SATIŞI

    Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

    Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

    Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı #2

    Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı #3

    Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı #4

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzaya gitti ViDEO

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