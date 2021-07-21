Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı

Blue Origin, uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet sattı

Bezos, şirketin sonraki uzay uçuşlarına ilişkin gerçekleştirdiği bilet satışından bahsetti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, beraberindeki 3 kişiyle, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla uzay seyahati gerçekleştirdi.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisi'nin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etti.

AMAZON ÇALIŞANLARINA VE MÜŞTERİLERİNE TEŞEKKÜR

Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti, gelecek uçuşlar için satışı yapılan biletlerden bahsetti.

100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİLET SATIŞI

Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzaya gitti ViDEO