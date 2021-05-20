Blue Origin'in uzay yolculuğu için verilen en yüksek teklif belli oldu

Blue Origin'in uzay yolculuğu için verilen en yüksek teklif belli oldu

Blue Origin, uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu açıklamıştı. Şirket, bilete verilen en yüksek teklifi açıkladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, son zamanlarda uzay alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini geçtiğimiz ay test etmişti. Şirket, şimdilerde ise ilk uzay turistlerini fırlatmayı amaçlıyor.

BİLET AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

Blue Origin, uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıklamıştı.

EN YÜKSEK TEKLİF: 2,6 MİLYON DOLAR

12 Haziran'a kadar devam edecek açık artırmada, uzay bileti için şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2,6 milyon dolar oldu.

Bezos'un, açık artırma satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor. Bu nedenle, yapılan açık artırmalar sayesinde gelecekteki bilet fiyatlarının şekillenmesi bekleniyor.

Yolcular, yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

Uçuşta Jeff Bezos'un da yer alabileceğine dair söylentiler var. Ancak henüz bu konuda net bir açıklama yapılmış değil.

20 Temmuz'da gerçekleşecek yolculuğun başarılı olması durumunda Blue Origin, tarihinde oldukça önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.



