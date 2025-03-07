Bluetooth 6.0 yolda: Akıllı telefonlarda neler değişecek

Haber Merkezi

Yaklaşık dokuz yıl önce duyurulan Bluetooth 5.0'ın ardından, kablosuz bağlantı teknolojisinin yeni nesli Bluetooth 6.0 sonunda geliyor.

Bir dizi önemli yenilikle birlikte gelen Bluetooth 6.0, daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli bir bağlantı deneyimi sunmayı vadediyor.

KANAL SESİ İLE CİHAZLARINIZI KOLAYCA BULUN

Bluetooth 6.0 ile gelen en önemli yeniliklerden biri Kanal Sesi özelliği. Bu özellik, Bluetooth cihazlarının birbirlerini etkileyici bir hassasiyetle bulmasını sağlıyor.

Cihazlar arasındaki mesafeyi 10 cm'ye kadar doğrulukla ölçebilen bu özellik sayesinde, kaybolan Bluetooth kulaklıklar veya diğer cihazları kolayca bulabilirsiniz.

Ayrıca, Kanal Sesi, kilitlerin temassız açılması gibi erişim yetkilendirmeleri için de güvenlik avantajları sunuyor.

DAHA FAZLA GÜVENİLİRLİK VE DAHA AZ GECİKME

İzokron Uyarlama Katmanı (ISOAL) ile Bluetooth 6.0, daha uzun veri paketlerini daha küçük parçalara bölerek iletimi daha güvenilir hale getiriyor ve gecikmeyi azaltıyor. Bu özellikle, müzik dinlemek, oyun oynamak veya film izlemek gibi uygulamalarda büyük önem taşıyor.

BLUETOOTH GENİŞLETİLMİŞ REKLAMCILIK

Bluetooth Genişletilmiş Reklamcılık özelliği, veri paketlerinin hem birincil hem de ikincil radyo kanalında iletilmesini sağlayarak tarama verimliliğini artırıyor ve zaman kazandırıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİK GELİŞTİRMELERİ

Bluetooth 6.0, enerji verimliliğinde de önemli iyileştirmeler sunuyor. Bekleme modunda enerji tüketimi azaltılırken, iletimlerin güvenilirliği ve güvenliği de artırılıyor.

Ayrıca, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde veya çok sayıda cihazın aynı anda iletişim kurduğu alanlarda parazitlenmeye karşı daha dayanıklı hale geliyor.

CİHAZLAR ARASI KOLAY GEÇİŞ

Bluetooth 6.0, bağlı cihazlar arasında geçiş yapmayı da kolaylaştırıyor. Örneğin, aynı Bluetooth kulaklığı akıllı telefonunuz, hi-fi sisteminiz veya dizüstü bilgisayarınızla kullanıyorsanız, artık manuel olarak geçiş yapmanız gerekmeyecek.

BLUETOOTH 6.0 NE ZAMAN GELECEK

Bluetooth 6.0 özellikleri tamamlandı ve üreticiler akıllı telefonlarını bu yeni standartla donatmaya başlayabilir.

2025 yılında piyasaya sürülecek birçok yeni akıllı telefonun Bluetooth 6.0'ı desteklemesi bekleniyor.

Bunlar arasında OnePlus, Apple ve Google gibi önde gelen üreticilerin amiral gemisi modelleri de yer alıyor.

HANGİ AKILLI TELEFONLAR BLUETOOTH 6.0'A SAHİP OLACAK

Şu anda Bluetooth 6.0'ı destekleyen cihaz sayısı sınırlı olsa da gelecekte tüm akıllı telefonların bu yeni standartla uyumlu hale gelmesi bekleniyor.

Bluetooth 6.0'ı destekleyen telefonlar:

Xiaomi Redmi K80 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 (Poco X7 Pro)

2025 yılında piyasaya sürüldüğünde Bluetooth 6.0'ı desteklemesi beklenen telefonlar:

Apple iPhone 17

Google Pixel 10

Xiaomi 16

Honor Magic 8

Motorola Edge 60

Vivo X300

Galaxy S26 serisi