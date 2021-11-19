BM açıkladı: Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'siyle açlık sorunu nasıl çözülür

BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'siyle dünyadaki açlık sorununun nasıl giderilebileceğini anlattı.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, geçtiğimiz haftalarda Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarderlere seslenerek, 6 milyar dolara dünyadaki açlık sorununun çözülebileceğini açıklamıştı.

Beasley, bu miktarın Musk’ın net gelirinin yüzde 2’sine denk olduğunu da vurgulamıştı.

ELON MUSK: KANITLARSANIZ HİSSELERİMİ SATARIM

Bu açıklamanın ardından konuşan Elon Musk, "BM, bu paranın nasıl harcanacağını ve açlık sorununa nasıl çözüm olacağını açıklarsa, hisselerimi satıp 6 milyar doları veririm." demişti.

BM, TEK TEK HEPSİNİ ANLATTI

BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Twitter üzerinden 1000 kelimelik bir “özet plan” yayınlayarak Elon Musk'a gönderdi.

Beasley, BM’nin 6.6 milyar dolarlık gıda ve destek paketlerinin, kıtlığın pençesindeki 43 ülkedeki 40 milyon insana dağıtılacağını ve bu sayede bir felaketin önüne geçilebileceğini söyledi.

Beasley’nin planında 3.5 milyar doların gıda alıp bunu dağıtmak için harcanacağı belirtilirken, 2 milyar doların da gıda için harcanacağı kaydedildi.

700 milyon doların ise ülkelere uygun gıda programları için harcanacağı raporda yer alırken, 400 milyon doların ise operasyon yönetimi ve gıda tedarik zinciri koordinasyonu için kullanılacağı aktarıldı.

"PLAN İSTEMİŞTİN, İŞTE KARŞINDA"

Elon Musk'a seslenen Beasley, “Şu an açlık krizi ciddi seviyede ve hala engellenebilir. Benden açık bir plan ve program istedin, işte karşında duruyor. İnsanların yaşamlarını kurtarma konusunda ciddiysen konuşmaya hazırız." dedi. Elon Musk ise bu çağrıya henüz bir yanıt vermedi.