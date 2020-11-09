BMW, saatte 300 kilometre hıza ulaşan elektrikli ve kanatlı uçan kostüm tasarladı.

Alman otomobil üreticisi BMW, saatte 300 kilometre hıza ulaşan elektrikli ve kanatlı uçan kostüm tasarladı.

Tasarım fikri ise, çizim aşamasından ilk uçuş testine kadar otomobil firmasıyla birlikte çalışan profesyonel paraşütçü Peter Salzmann'a ait.

Kıyafet, enerjisini göğüs kısmına monte edilen teçhizattan alıyor. Bu teçhizat, 5 dakikalık süreyle kullanılabilen, toplamda 15 kW’lık güç üretiyor.

BMW, Salzmann'ın elektrikli ve kanatlı kostümle gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

BMW, elektrikli uçan kostüm geliştirdi

3 BİN METREDEN UÇTU

Profesyonel paraşütçü Peter Salzmann, Avusturya’nın Alp Dağları üzerinde üç bin metre yüksekteki bir helikopterden atladı. Elektrikli kostüm ile uçan paraşütçüye, iki operatör daha eşlik etti.

Ancak o operatörler eski uçuş takımları giydiği için Salzmann kadar etkili bir uçuş performansı sergileyemedi.

Geleneksel kostümlerin saatte 100 kilometre hıza ancak ulaşabildiği, yeni konstümün ise 300 kilometrelik bir hıza ulaştığı vurgulandı.

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