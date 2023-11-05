BMW, pahalı otomobilleri sayesinde gelirlerini artırdı Tam elektrikli otomobil satışları BMW'nin yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca BMW'nin pahalı otomobilleri, şirketin üçüncü çeyrek kazançlarının da artmasını sağladı.

ensonhaber.com

BMW Group, ana otomobil işinde üçüncü çeyrekte daha yüksek bir marj bildirdi ve bu yıla ilişkin tahminlerini tutturmaya daha da yaklaştı.

BMW, otomobil bölümünde faiz ve vergi öncesi kazanç (EBIT) konusunda yıllık marjın yüzde 9,0 ile yüzde 10,5 arasında olacağını tahmin ediyor.

Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin bu yıl şu ana kadar yüzde 10,3'lük bir marjla bu hedefe ulaşma yolunda ilerlediği belirtildi.

Gelir arttı, kâr düştü

Daha yüksek fiyatlı ve tam elektrikli otomobiller, üçüncü çeyrek gelirlerini analistlerin beklentilerinin üzerinde artırdı.

Ancak grubun net kârı, geçen yılki rakamların Çin ortak girişimi BMW Brilliance Automotive'in konsolidasyonundan faydalanmasının ardından yüzde 7,7 düştü.

Tam elektrikli otomobil satışları üçüncü çeyrekte yüzde 15,1 ile BMW'nin yıl sonu hedefi olan yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti.

7 Serisi, güncellenen BMW X7 ve BMW X5 ve BMW X6 modelleri gibi üst fiyat segmentindeki modeller de satışlarını artırmayı başardı.

BMW, daha fazla ayrıntı vermeden, üçüncü çeyrek gelirlerinin dolar ve Çin yuanı üzerindeki olumsuz döviz kuru etkilerinden ve bazı üretim maliyetlerinden darbe aldığını söyledi.

BMW Mali İşler Direktörü Walter Mertl, şirketin bu çeyrekte hammadde fiyatlarında geçen yıla kıyasla hafif bir rahatlama gördüğünü, ancak yine de net döviz dengesi ve hammadde pozisyonlarından 200 milyon euroluk bir etki hissettiğini söyledi.

BMW, ağustos ayında bu sorunların yıl boyunca devam edebileceği yönündeki bir uyarının ardından tedarik zinciri sorunlarının hafiflediğini söyledi.