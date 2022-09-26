Boeing, 346 kişiyi öldüren 737 MAX için 200 milyon dolar ödeyecek

Boeing, 346 kişiyi öldüren 737 MAX için 200 milyon dolar ödeyecek

Boeing, 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından, yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, tartışmaların eşiğinde uçuşlarına son vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yasaklanan uçak, 2020 yılında yeniden üretime geçti ve tüm sorunlarını giderdi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yeniden yeşil ışık yakılan Boeing 737 Max, geçtiğimiz yıl ise başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdikten sonra artık yolcu taşımaya hazır hale geldi.

American Airlines, Boeing'in sorunlu 737 Max uçağını kazalardan sonra kullanan ilk ABD'li şirket oldu. Ardından birçok hava yolu şirketi, söz konusu uçakla yeniden seferlere başladı.

Boeing, 200 milyon dolar ödeyecek

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX uçaklarının güvenliği konusunda yatırımcıları yanılttığı iddialarıyla 200 milyon dolar ceza ödeyecek. Buna ek olarak şirketin eski CEO'su Dennis Muilenburg'a da ayrıca 1 milyon dolar ceza verildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Boeing ve Muilenburg'un federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihmalkar bir şekilde ihlal ettikleri açıkladı.

Boeing ve eski CEO'su, Boeing 737 MAX'in karıştığı iki trajik kazanın ardından Boeing'in imajını düzeltmek amacıyla uçağın "gökyüzünde uçan herhangi bir uçak kadar güvenli" olduğunu söylemişti.