Boeing, 737 MAX modellerinin ismini değiştirdi

Boeing, geçtiğimiz yıllarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX uçaklarının itibarını kurtarmak için isim değişikliğine gitti.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iki kez düşerek 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

MAYISTA ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Boeing, mayıs ayı içerisinde 737 Max tipi uçakların üretimine yeniden başladı. Şirket, daha önce yaptığı hataları yapmamak için bu sefer oldukça dikkatli bir şekilde üretim gerçekleştirdi ve hataları düzeltti.

Hatasız üretimden sonra Federal Havacılık İdaresi (FAA), yeni Boeing 737 Max uçakları için yeniden yeşil ışık yaktı. Yeni uçağın ilk test uçuşu 29 Haziran'da gerçekleşti.

BOEING İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYOR

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor günler geçiren Boeing; yeniden toparlanmaya çalışırken, 737 Max uçağının artık kazalarla anılmasını istemiyor.

Şirket, uçağın kötü şöhretini unutturmak için artık 737 Max yerine 737-8 ismini kullanacak. Boeing, bu sayede insanların yaşadığı korku hissini hafifletmeyi amaçlıyor.

İLK SİPARİŞLER POLONYA'YA

Artık 737-8 olarak anılacak 737 Max'lerin 2020'de üretilen ilk modelleri Polonya merkezli Enter Air SA tarafından satın alındı. 4 adet 737-8 uçak sipariş alan şirketin genel müdürü Grzegorz Polaniecki, yeni üretilen uçakların güvenli olduklarına inandıklarını söyledi.

Uçakların ne kadar güvenli olduğu ise önümüzdeki yıllarda belli olacak.



