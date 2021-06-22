Boeing 737 Max serisinin en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı

Boeing 737 Max serisinin en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı

Boeing'in sorunlu 737 Max serisinin en büyük uçağı ilk kez gökyüzü ile buluştu. 737 Max 10, iki buçuk saat süren başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, tartışmaların eşiğinde uçuşlarına son vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yasaklanan uçak, geçtiğimiz yıl mayıs ayı içerisinde yeniden üretime geçti ve tüm sorunlarını giderdi.

American Airlines, Boeing'in sorunlu 737 Max uçağını kazalardan sonra kullanan ilk ABD'li şirket olurken, birçok hava yolu şirketi söz konusu uçakla yeniden seferlere başladı.

SERİNİN EN BÜYÜĞÜ HAVALANDI

Boeing’in sorunlu 737 Max ailesinin en büyük uçağı 737 Max 10, ilk kez havalandı. Gökyüzü ile buluşan uçağın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor.

Uçak, Renton'daki bir havaalanından havalandı ve iki buçuk saat süren yolculuğun ardından Seattle'a indi. Boeing testlere devam etmeyi ve uçağı sıkı bir sertifikasyon sürecinden geçirmeyi planlıyor.

Boeing 737 Max 10, 737 Max ailesinin en büyüğü ve 230 yolcuya kadar taşıyabiliyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından 737 Max 9, maksimum 220 kişilik kapasiteye sahip.

Max 10, ayrıca neslinin geri kalanından daha sessiz ve çevre dostu olmasıyla biliniyor.

Boeing mühendisleri, bu modelde karbon emisyonlarını yüzde 14 ve gürültüyü yüzde 50 oranında azaltmayı başarmış durumda.