Boeing, geliştirdiği insansız savaş uçağıyla ilk uçuşunu Avustralya'da yaptı

Boeing, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile geliştirdiği "Loyal Wingman" adlı insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

ABD'li havacılık ve savunma şirketi Boeing, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile geliştirdiği "Loyal Wingman" adlı insansız savaş uçağını ilk defa uçurdu.

Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, "Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin geliştirdiği insansız 'Loyal Wingman' uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

TEST BAŞARILI OLDU

Uçağın Avustralya'daki Woomera Uçuş Merkezi'nde bir Boeing pilotu tarafından uçurulduğu belirtilen açıklamada, "Yer trafik unsurlarını tescil eden taksi, navigasyon, kontrol ve pilotaj ara yüzüne yönelik çok sayıda testten sonra uçak, uçuş işlevselliği ve Hava Gücü Takımlaşma Sistem tasarımlarına uygunluğunu teyit etmek üzere, önceden belirlenmiş rotada farklı hız ve irtifada uçmadan önce kendi gücüyle başarılı kalkışını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçağın insanlı ve insansız hava araçları ile kol uçuşu ve takım görevi yapmak üzere yapay zeka kullanacağı ifade edildi.





AVUSTRALYA SİPARİŞ ADEDİNİ ARTIRDI

Uçağın ilk uçuşundan birkaç gün sonra Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, Boeing'den üç tane daha otonom "Wingman" uçağı satın almak için 115 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeyle Avustralya, toplam siparişini 6'ya çıkardı.

Uçağın üretiminde BAE Systems Australia, RUAG Australia, AME Systems ve Ferra Engineering dahil 35'ten fazla Avustralyalı şirket yer alıyor.



