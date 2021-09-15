Boeing'in drone tankeri, yakıt ikmali yaptı

Boieng'in insansız drone tankeri MQ-25 Stingray, ABD donanmasına ait F-35C Lightning II savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptı. O anlar kameralara yansıdı...

Dünyanın en büyük askeri, sivil uçak ve helikopter üreticilerinden ABD’li Boeing, Ağustos 2018’de Amerika Birleşik Devletleri Donanması ile "insansız tanker drone" için anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu anlaşmanın meyvesi olan MQ-25 Stingray İHA, 2018 yılında üretildi ve ardından 2019'un Eylül ayında ilk uçuşunu yaptı.

O zamandan bu yana, uçuş performansı hakkında veri toplamak için 120'den fazla uçuş saati geçiren tanker İHA, geçtiğimiz haziran ayında F/A-18 Superhornet uçağına ve ağustosta başka bir uçağa ilk kez yakıt ikmali yapmıştı.

ÜÇÜNCÜ YAKIT İKMALİ

Şimdi ise söz konusu İHA, ABD donanmasına ait F-35C Lightning II savaş uçağına havada yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Boeing'in insansız drone'u yakıt ikmali yaptı - VİDEO

Videoda görüldüğü gibi, Donanma Hava Test ve Değerlendirme Filosu'ndan (VX-23) gelen F-35C uçağı, MQ-25 Stingray'in arkasına yanaşıyor ve ardından yakıt ikmalini gerçekleştiriyor.

Ne kadar yakıt aktarıldığı veya uçaklar arasındaki mesafenin ayrıntıları açıklanmadı. Videoda ayrıca, bu uçuş sırasında yakıt ikmali yapılmayan bir F/A-18 uçağı da görülüyor.

Başarılı uçuşun ardından konuşan Boeing'in MQ-25 program direktörü Dave Bujold, "Bu uçuş, MQ-25 uçak tasarımının kararlılığının bir başka fiziksel gösterimiydi. Bu son görev sayesinde, MQ'ya güveniyoruz. Şu anda geliştirmeye devam ettiğimiz uçak, ABD donanmasının yakıt ikmali gereksinimlerini karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına göre Boeing, şu anda ABD donanması için aynı insansız drone tankerinden iki adet daha üretiyor.



