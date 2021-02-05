Boeing'in F-15EX savaş uçağı ilk test uçuşunu yaptı

F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle savş uçağı, ilk uçuşunu yaptı.

Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak, bu sayede önümüzdeki süreçte gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.

F-15 uçakları gibi görünen, ancak birçok yönden daha modern olan F-15EX, dijital omurga olarak adlandırılan bu sisteme ev sahipliği yapıyor.

Uçak, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

Boeing’den yapılan açıklamaya göre, bu tarihte 2 adet uçak envantere girecek. F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak.

F-15C ve D uçaklarından bazıları pilotlar için güvenlik riski oluştururken, Hava Kuvvetleri'nin onları güçlendirmesi veya yenileriyle değiştirmesi gerekiyordu.

F-15EX BÜTÇEYE DAHA UYGUN

ABD Savunma Bakanlığı ek, F-35 jetleri satın almayı düşündü, ancak bu programın tüm maliyetinin 1,5 trilyon dolara ulaşması beklendiğinden, bunun yerine F-15EX'in bütçeye daha uygun bir seçenek olduğuna karar verildi.

Sekiz adet uçaktan oluşacak F-15EX''lerin ilk partisi 1,2 milyar dolara mal olacak. 144 uçağın tamamının maliyeti ise 23 milyar doları aşacak.



