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    Boeing'in F-15EX savaş uçağı ilk test uçuşunu yaptı

    F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 15:14
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    Boeing'in F-15EX savaş uçağı ilk test uçuşunu yaptı

    Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle savş uçağı, ilk uçuşunu yaptı.

    Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak, bu sayede önümüzdeki süreçte gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.

    F-15 uçakları gibi görünen, ancak birçok yönden daha modern olan F-15EX, dijital omurga olarak adlandırılan bu sisteme ev sahipliği yapıyor.

    Uçak, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

    boeing f-15ex

    Boeing’den yapılan açıklamaya göre, bu tarihte 2 adet uçak envantere girecek. F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak.

    F-15C ve D uçaklarından bazıları pilotlar için güvenlik riski oluştururken, Hava Kuvvetleri'nin onları güçlendirmesi veya yenileriyle değiştirmesi gerekiyordu.

    F-15EX BÜTÇEYE DAHA UYGUN

    ABD Savunma Bakanlığı ek, F-35 jetleri satın almayı düşündü, ancak bu programın tüm maliyetinin 1,5 trilyon dolara ulaşması beklendiğinden, bunun yerine F-15EX'in bütçeye daha uygun bir seçenek olduğuna karar verildi.

    Sekiz adet uçaktan oluşacak F-15EX''lerin ilk partisi 1,2 milyar dolara mal olacak. 144 uçağın tamamının maliyeti ise 23 milyar doları aşacak.

    f-15ex

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