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    Boom yeni uçağını tanıttı

    Concorde'un varisi olarak da anılan "Boom", yeni süpesonik jet modelinin prototipini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 08:10
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    Boom yeni uçağını tanıttı

    Boom, yeni süpersonik jet uçak modelini tanıttı. 88 yolcuya ev sahipliği yapacak olan model, 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak.

    9 SAATLİK UÇUŞU 3.5 SAATTE YAPACAK

    Söz konusu uçak, sahip olduğu motorların yardımıyla New York'tan Londra'ya 3.5 saatte uçacak. Bugün kullanılan uçaklar ile bu uçuş 9 saat sürüyor.

    ABD ordusu tarafından savaş uçaklarına güç sağlamak için kullanılan üç J85-15 motora ev sahipliği yapan model, Mach 1.3 hızlarına ulaşabilecek.

    Takma adı 'Baby Boom' olan model, 50 yıl önce Concorde'dan bu yana ilk uçuşa çıkan uçak olarak da tarihe geçecek.

    Boom yeni uçağını tanıttı #1

    "AMACIMIZ DÜNYAYI DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR YER HALİNE GETİRMEK"

    Boom'un kurucusu ve CEO'su Blake Scholl, lansmanda yaptığı açıklamada, "Boom, kurucu misyonumuza doğru ilerlemeye devam ediyor. Amacımız dünyayı daha erişilebilir bir yer haline getirmek." ifadelerine yer verdi.

    Boom yeni uçağını tanıttı #2

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