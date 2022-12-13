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    Bot hesap nedir? Elon Musk Twitter'dan sileceğini açıklamıştı! Bot hesap ne işe yarar?

    Sosyal medyada çokça bulunan bot hesapların ne işe yaradığı ve ne olduğu ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki Elon Musk'ın Twitter'dan sileceğini açıkladığı bot hesap nedir?
    • 13.12.2022 - 11:45
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    Bot hesap nedir? Elon Musk Twitter'dan sileceğini açıklamıştı! Bot hesap ne işe yarar?

    Bot hesap daha çok Instagram ve Twitter medyası içerisinde kullanılmakta olan bir terimdir. Bot hesaplar gerçek bir kullanıcı olmayıp, yazılım ve programlar sayesinde oluşturulmuş hesaplara verilen isimdir. Peki bot hesap nedir?

    Bot hesap nedir?

    Yazılım ve programlar tarafında meydana getirilen ve gerçek kullanıcı içermeyen hesaplara bot hesaplar, gerçek hesapları takip eden programlar tarafından yapılan takiplere ise bot takip ismi verilmektedir. Ayrıca aktif olarak kullanılmayan hesaplara da bot hesap ismi verilmektedir.

    Bot profil ve takipçiler ne işe yarar?

    Yazılımlar tarafından oluşturulmuş profillere bot profil adı verilmektedir. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmamakta, sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi verilmektedir. Ayrıca bu bot hesaplar ile takipler yapılabilmektedir.


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