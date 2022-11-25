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    Brezilya, şarj cihazı olmadan satılan iPhone'lara el koymaya başladı

    Brezilya hükümeti, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone'lara el koymaya başladı. Bu karar, Apple'ın kurallara uymamasından sonra geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 14:24
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    Brezilya, şarj cihazı olmadan satılan iPhone'lara el koymaya başladı

    Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

    Bu kararın ardından bazı ülkelerde davalık olan Apple, Brezilya ve Fransa gibi ülkelerde bu kararı uygulayamamıştı.

    Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satılmasını yasaklamıştı.

    Apple, yasağa aldırış etmedi

    Mahkeme kararına uymayan Apple, Brezilya'da şarj cihazı olmadan iPhone satışına devam etti.

    Geçtiğimiz günlerde Brezilya mahkemesi, iPhone’ları şarj aleti olmadan satmaya devam ettiği için Apple’a 19 milyon dolar para cezası vermişti.

    iphone

    Hükümet, iPhone'lara el koyuyor

    Brezilya’daki yetkililer, Apple’ın şarj cihazı olmadan iPhone satmaya devam etmesi nedeniyle perakende mağazalarda satılan iPhone'lara el koymaya başladı.

    Gelen bilgilere göre, tüketici koruma yetkililerinin farklı mağazalarda bulunan yüzlerce telefona el koyduğu aktarıldı.

    Apple, iPhone’lara el koyulmasının ardından hükümete sesledi ve tartışma hakkında kesin bir karar verilene kadar satışlara izin verilmesini istedi.


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