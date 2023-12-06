Brezilya'da yapay zekanın yasa tasarısı kabul edildi Brezilya'da çalınan su sayaçlarının yerine alınan yeni cihazların masraflarını mülk sahiplerinin değil kent yönetiminin karşılaması için önerilen ve kent meclisinden oybirliğiyle geçen yasa tasarısının yapay zeka ile hazırlandığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Brezilya'nın Porto Alegre kentinde su sayaçlarının çalınması durumunda, mülk sahiplerinin yeni sayaç masraflarını karşılaması taleplerine karşılık olarak, kent konseyi üyesi Ramiro Rosario, yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi kullanarak bir yasa tasarısı oluşturdu.

Rosario,

Porto Alegre Belediye Su ve Kanalizasyon Departmanı'nın, çalınması durumunda mülk sahiplerini yeni su sayaçları için borçlandırmasını yasaklayan bir belediye kanunu hazırla, ancak bu hazırlığı kent idaresi yerine kent meclisi tarafından yapılmalı

talimatını ChatGPT'ye iletti.

Yapay zekanın yasa tasarısı kabul edildi

Washington Post'un haberine göre; ChatGPT, savunma ve 8 alt madde içeren bir yasa önerisi hazırladı. Rosario, yapay zeka tarafından ortaya konan fikirleri değerlendirerek, çalınan su sayaçlarının 30 gün içinde değiştirilmesi ve süre aşımı durumunda mülk sahibine su faturası kesilmemesi gibi önerilerin öne çıktığını belirtti.

Rosario, 7 Temmuz'da kent konseyine sunduğu yasa tasarısının üzerinde sadece küçük düzeltmeler yaparak içeriği korudu. 36 üyeli kent konseyi, 18 Ekim'de tasarıyı onayladıktan sonra belediye başkanının son imzasını alarak yasa 23 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Brezilya'da bir ilk oldu

Yasa tasarısının kabulünden bir hafta sonra Rosario, ülkesinde yapay zekanın hazırladığı bir yasanın ilk defa yürürlükte olduğunu duyurdu. Meslektaşlarına, yapay zekanın önerilerini göz ardı etmemeleri için süreç boyunca gerçeği sakladığını açıkladı.

"Yapay zekanın avantajını kullanmalıyız"

Rosario, yapay zekanın topluma fayda sağlayabilecek bir teknoloji olduğunu savunarak, bilgisayar ve internet gibi örneklerde olduğu gibi yapay zeka ile de olumlu değişimlerin mümkün olduğunu söyledi. Washington Post'a verdiği demeçte, yapay zekanın insanların yerini almayacağını ancak daha etkili kullananların rekabet avantajına sahip olacağını ifade ederek, "Bu yolda kendimizi hazırlamalıyız" dedi.