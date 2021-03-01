Euro
8.8362
-1.49%
Dolar
7.3091
-1.56%
Altın
412.46
0.04%
Borsa
1.496
1.67%
Bitcoin
346.000
1.58%
EXEN Coin
16.58
0.30%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu Amazonia-1 uzaya fırlatıldı

    Hindistan, Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu "Amazonia-1"i başarıyla uzaya gönderdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu Amazonia-1 uzaya fırlatıldı

    Hindistan, Brezilya'nın Amazonia-1 Dünya gözlem uydusunu ve ABD ve Hindistan'a ait 18 küçük uyduyu yörüngeye göndererek, yılın ilk görevini gerçekleştirdi.

    Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, uydunun Hint yapımı PSLV roketi ile Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

    Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu Amazonia-1 fırlatıldı

    AMAZONIA 1

    AMAZON YAĞMUR ORMANLARINI GÖZLEMLEYECEK

    Brezilya'nın bağımsız olarak tasarladığı, yaptığı ve işlettiği ilk uydu olan Amazonia-1, son yıllarda büyük yangınlarda tahrip olan Amazon Yağmur Ormanları'nın uzaydan gözlenmesi açısından önem taşıyor.

    Hindistan'ın önümüzdeki aylarda, ülkenin ilk coğrafi konumsal Dünya gözlem uydusu GISAT-1'in fırlatılması da dahil olmak üzere, bir dizi görev başlatması bekleniyor. Bu görevlerin birçoğu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir