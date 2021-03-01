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- Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu Amazonia-1 uzaya fırlatıldı
Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu Amazonia-1 uzaya fırlatıldı
- AA & Ensonhaber
- 01.03.2021 - 09:54
- Güncelleme : 01.03.2021 - 09:55
Hindistan, Brezilya'nın Amazonia-1 Dünya gözlem uydusunu ve ABD ve Hindistan'a ait 18 küçük uyduyu yörüngeye göndererek, yılın ilk görevini gerçekleştirdi.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, uydunun Hint yapımı PSLV roketi ile Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu Amazonia-1 fırlatıldı
AMAZON YAĞMUR ORMANLARINI GÖZLEMLEYECEK
Brezilya'nın bağımsız olarak tasarladığı, yaptığı ve işlettiği ilk uydu olan Amazonia-1, son yıllarda büyük yangınlarda tahrip olan Amazon Yağmur Ormanları'nın uzaydan gözlenmesi açısından önem taşıyor.
Hindistan'ın önümüzdeki aylarda, ülkenin ilk coğrafi konumsal Dünya gözlem uydusu GISAT-1'in fırlatılması da dahil olmak üzere, bir dizi görev başlatması bekleniyor. Bu görevlerin birçoğu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.