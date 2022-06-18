Brian Cox: İnsanlar, 2040'lara kadar Mars'a gidemeyecek

İngiliz fizikçi, "En erken 2040'lardan önce orada birini görürsem şaşırırım" dedi. Cox ayrıca, Kızıl Gezegen'e gidip gitmek istemediğiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Dünya'dan ortalama 200 milyon kilometre uzaklıktaki Mars, insanoğlunun yaşam arayışlarının merkezi haline geldi.

NASA araştırmalarını sürdürürken, SpaceX'in sahibi Elon Musk, Kızıl Gezegen'e mürettebatlı misyonun 2029'da gerçekleşebileceğini düşünüyor.

"2040'lardan önce orada birini görürsem şaşırırım"

Ünlü İngiliz fizik Profesörü Brian Cox ise 2040'lı yıllara kadar Mars'a seyahatin mümkün olmadığı görüşüne sahip.

Cox, Mail'e verdiği demeçte, "En erken 2040'lardan önce orada birini görürsem şaşırırım. Yine de yanılmış olmayı çok isterim." dedi.

"Ay'a gitmekten daha zor"

Mars ve geçmişte düzenlenen Ay yolculuğunu kıyaslayan Cox, "1960'larda Ay'a gitmekten bile daha zor olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Cox, kararının gerekçesini açıklarken, "Apollo, 1960'larda yeteneklerimizin sınırındaydı, mevcut teknolojinin tam sınırındaydı. Bence Mars, şu anda belki de bunun biraz ötesinde." ifadelerini kullandı.



(Brian Cox)

"Musk'ın tahmini iyimser"

Diğer taraftan İngiliz fizikçi, önümüzdeki 10 yıl içinde Kızıl Gezegen'de insanlı yaşam için gerekli altyapının gönderilmesine başlanmasına şaşırmayacağını kaydetti.

SpaceX'in dikkate değer bir şirket olduğunu ve uzay uçuşu ekonomisini dönüştürdüğünü dile getiren Cox, "Onlar gerçekten iyi mühendisler ama bana göre Musk'ın tahmini iyimser." diye ekledi.

Mars'a gitmek istemiyor

54 yaşındaki bilim insanı, Mars'a gitmeye istekli olmadığını da söyleyerek, "Psikolojik olarak, iki yıl boyunca Dünya'dan uzak kalmak... Bunun insanlara etkisini bilmiyoruz." dedi.