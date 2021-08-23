Bruce Willis, Deepfake ile Rus reklamında oynadı

Bir Rus operatör şirketi, yeni reklamında Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer verdi. Deepfake ile reklamda rol alan Willis'in 1 ila 2 milyon dolar aldığı söyleniyor.

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği medya türlerine deniyor.

Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak, mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.

BRUCE WILLIS, ABD'DEN RUSYA'DAKİ REKLAMDA OYNADI

Rusya merkezli operatör ve İnternet servis sağlayıcısı Megafon, yeni reklamında Bruce Willis'e yer verdi, ancak ünlü aktör bu sırada ABD'deydi. Şirket, deepfake teknolojisiyle Willis'in yüzünün sanal kopyasını reklamda oynattı.

Rus reklam piyasası uzmanlarına göre Willis, bahsi geçen reklamda yüzüne yer verildiği için, tahmini olarak 1 ila 2 milyon dolar bir ödeme aldı.



"DEEPFAKE DAHA GÜVENLİ"

Şirket yöneticilerinden Vasili Bolşakov, koronavirüs pandemisinin yaşandığı bu dönemde aktörlerin Deepfake versiyonlarına yer vermenin aktörün kendisini deniz aşırı ülkelerden getirtmekten çok daha güvenli olduğunu söylüyor.







