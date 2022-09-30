Bruce Willis, dijital ikizinin haklarını sattı

Bruce Willis, "dijital ikizinin" haklarını satan ilk Hollywood yıldızı olarak kayıtlara geçti.

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği medya türlerine deniyor.

Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, 2021 yılında deepfake teknolojisiyle ünlü aktör Bruce Willis'in yüzünün sanal kopyasını reklamda oynatmıştı.

Rus reklam piyasası uzmanlarına göre Willis, bahsi geçen reklamda yüzüne yer verildiği için, tahmini olarak 1 ila 2 milyon dolar bir ödeme aldı.

Şirket yöneticilerinden Vasili Bolşakov, koronavirüs pandemisinin yaşandığı bu dönemde aktörlerin Deepfake versiyonlarına yer vermenin, aktörün kendisini deniz aşırı ülkelerden getirtmekten çok daha güvenli olduğunu söylemişti.

Bruce Willis, dijital ikiz haklarını sattı

Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere "dijital ikizinin" haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu. Ünlü yıldızın hakları Deepcake şirketi tarafından satın alındı.

Daha önce konuşma bozukluğu nedeniyle emekli olduğunu açıklayan oyuncu, deepfake teknolojisi sayesinde reklamcılıktan film ve dizilere kadar çeşitli projelerle yeniden ekranlara dönebilir.