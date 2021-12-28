BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırma kararı aldı

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı.

Geçen yıl uygulaması başlatılan sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu getirilmişti.

Verilen süre sonunda temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından reklam cezası almıştı.

REKLAM YASAĞI RESMEN KALKTI

Ceza gelmesinden sonra geri adım atan Twitter, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye temsilci bildirme kararı almıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Böylelikle Twitter'ın, Türkiye'deki reklam yasağı resmen kalkmış oldu.

Yayınlanan karar açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, '5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihli reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi."