Bu akşam zirve yapacak: Perseid meteor yağmuru ne zaman, nerede ve nasıl izlenir

Yıldız gözlemcileri için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri geldi çattı. Her yaz gökyüzünü aydınlatan ve halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru, bu gece (12 Ağustos Salı) ve yarın gece (13 Ağustos Çarşamba) en yoğun dönemine ulaşıyor.

Parlak ve hızlı hareket eden meteorlarıyla bilinen bu gök taşı yağmuru, gökyüzünde görsel bir şölen vadediyor.

Ancak bu yılki gözlemi biraz zorlaştıracak bir faktör var: Ay ışığı. Kısa süre önce dolunay evresine ulaşan Ay'ın parlaklığı, daha sönük meteorların görülmesini engelleyebilir.

Yine de doğru koşulları sağlayarak bu muhteşem gök olayına tanıklık etmek mümkün.

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR

Meteor yağmurları, gezegenimiz Dünya'nın, kuyrukluyıldızlar veya asteroidlerin yörüngelerinde bıraktığı toz ve moloz bulutlarının içinden geçmesiyle meydana gelir.

Perseidler, Güneş etrafındaki turunu her 133 yılda bir tamamlayan Swift-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldızdan kaynaklanır.

Bu kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz parçacıkları, Dünya'nın atmosferine saniyede yaklaşık 59 kilometre gibi inanılmaz bir hızla girer.

Atmosferde yanarak buharlaşan bu parçacıklar, "meteor" adını verdiğimiz parlak ışık çizgilerini oluştururlar.

Yaklaşık 2 bin yıldır gözlemlenen ve en eski kayıtları antik Çin'e dayanan bu yağmur, adını meteorların gökyüzünde başlangıç noktası gibi göründüğü Perseus (Kahraman) takımyıldızından alır.

NE ZAMAN VE NASIL İZLENİR?

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden uzmanlara göre, 2025 yılında Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüleceği zamanlar 11-12 Ağustos ve 12-13 Ağustos geceleri olacak.

Aktivitenin 12 Ağustos'u 13'üne bağlayan gece biraz daha fazla olması bekleniyor, ancak her iki gece de gözlem için benzer koşullar sunacak.

Meteorlar genellikle gece yarısından sonra daha sık görülür ve en iyi izleme zamanı gün doğumundan hemen önceki saatlerdir. Ancak gecenin erken saatlerinde de bazı "yıldız kaymalarını" yakalamak mümkündür.

BU YILIN ZORLUĞU: PARLAK AY IŞIĞI

Ancak bu yılki zirve, 9 Ağustos'ta dolunay evresine ulaşan ve hala gökyüzünü aydınlatan parlak Mersin Ayı (Sturgeon Moon) ile aynı zamana denk geliyor.

Bu durum, daha sönük olan meteor çizgilerinin görülmesini zorlaştıracak ve normalde karanlık bir gökyüzünde saatte 100'e varan meteor sayısının tamamını görmeyi imkansız hale getirecek.

GÖZLEM İÇİN İPUÇLARI

Bu gökyüzü şölenini izlemek için herhangi bir özel ekipmana (teleskop veya dürbün gibi) ihtiyacınız yok; çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Şansınızı en üst düzeye çıkarmak için, şehir ışıklarından ve yapay aydınlatmalardan mümkün olduğunca uzak, karanlık bir yer bulmanız en önemli adımdır.

Görüşünüzü engelleyecek bina, ağaç veya tepe olmayan geniş bir gökyüzü manzarasına sahip bir noktada sırt üstü uzanıp yukarı bakmanız yeterlidir.

Gözlerinizin karanlığa tam olarak alışması için en az 20 dakika beklemeniz gerektiğini ve sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın; dışarıda ne kadar çok zaman geçirirseniz, o kadar çok meteor görme olasılığınız artar.