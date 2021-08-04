Bu kez tutmadı: Twitter'ın hikayeler özelliği Fleets kaldırıldı

Bu kez tutmadı: Twitter'ın hikayeler özelliği Fleets kaldırıldı

Twitter, paylaşıldıktan sonra 24 saat içinde kaybolan yeni özelliği Fleets'i, ilgi görmemesi nedeniyle kaldırma kararı aldı.

Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özellik, Instagram ile birlikte bir anda popüler olmuştu.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ardından, mikro blog platformu Twitter da hikayelere çok benzeyen 'Fleets' özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu.

Kullanıclar, 'Fleets' özelliğini kullanarak fotoğraf, video ve metin paylaşabiliyordu. Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twitter ana sayfasının üst kısmında ve gönderenin profilinde yer alıyordu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Platforma hikayeler özelliği gelmesinden rahatsız olan bazı kullanıcılar, artık Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarından bir farkının kalmadığı görüşünde birleşmişti. Üstelik yapılan araştırmalar, yeni özelliğin pek de kullanılmadığını gösteriyordu.

UYGULAMADAN KALDIRILDI

Temmuz ayında yaptığı açıklamada 'Fleets' özelliğinin kaldırılacağı resmen duyuran Twitter, ilk adımı dün attı ve ilgi görmeyen özelliği resmen kaldırdı. Artık Twitter uygulamasının en üst kısmında, sadece Twitter logosu yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Fleets'i 3 Ağustos itibarıyla kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz." denildi.