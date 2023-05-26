Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor YouTube, kullanıcılarının haziran ayından itibaren “Hikayeler” paylaşımı yapamayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, oldukça beğenilen "Hikayeler" özelliği ile ses getirmiş ve ardından bu özellik YouTube uygulamasına da eklenmişti.

Snapchat tarafından popülerleştirilen ve birçok platformun benimsediği hikaye formatı, ne yazık ki her platformda beklenen başarıyı gösteremedi.

İlk olarak 2017 yılında YouTube'a gelen hikayeler özelliği, 10 binden fazla aboneye sahip kullanıcılar için aktif ediliyordu. Günümüzde ise YouTube kullanıcıları, artık hikayeler özelliğine pek de ilgi göstermiyor.

YouTube, hikayeler özelliğini sonlandırıyor

YouTube, kullanıcılarının haziran ayından itibaren “Hikayeler” paylaşımı yapamayacağını açıkladı.

YouTube, hikayelerin yerine kullanıcıların platformdaki ‘Topluluk Gönderileri’ ve ‘Shorts’ özelliklerine daha fazla yönelmelerini istiyor.