Bu özellikler çok ses getirir! Motorola Edge 40 Pro tanıtıldı Motorola, yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge 40 Pro modelini tanıttı. Telefonun fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Motorola, daha sonra rakipleriyle rekabet edememiş ve hızla alt sıralara düşmüştü.

Her ne kadar günümüzde birçok ülkede akıllı telefon satışlarında Samsung ve Apple gibi dev markalar zirvede olsa da Motorola, amiral gemisi modelleriyle ses getirmek istiyor.

Motorola, yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge 40 Pro modelini tanıttı. Üstün özelliklerle gelen telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

Motorola Edge 40 Pro özellikleri

6,67 inç FHD+ (1080 x 2400 piksel) ve 165 yenileme hızına sahip OLED ekranla gelen Motorola Edge 40 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor.

12GB RAM ile gelen telefonda 256GB ve 512GB olmak üzere iki farklı depolama alanı bulunuyor.

Edge 40 Pro'nun arkasında 50MP birincil, 50MP Geniş Açı ve 12MP Makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 60MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

125 W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj destekleyen 4.600 mAh bataryaya sahip Edge 40 Pro; ekran altı parmak izi okuyucu, Gorilla Glass Victus ekran koruması, IP68, Stereo Hoparlör ve Bluetooth 5.3 gibi özelliklerle geliyor.

Motorola Edge 40 Pro fiyatı:

12 GB + 256 GB - 899,99 euro

12 GB + 512 GB - Açıklanmadı