Bu taktik tutar! Instagram hikaye gizlendiğini anlamanın yolu

Instagram'da bir kullanıcının hikayelerini sizden gizlediğini anlamak istiyorsanız, yapmanız gereken çok basit. İşte Instagram story'den engellendiğinizi anlamanın en kolay yolu...

Instagram'da istediğiniz kişiyi hikayelerinize bakmaması için engelleyebilirsiniz. Ve genel olarak hikayeyi gizlediğinizde karşınızdaki sanki hiç hikaye atmamış gibi göreceğinden, engellendiğini de anlaması ilk etapta mümkün olmayacaktır...

Demek çok isterdik ancak bazı ipuçları sayesinde artık karşı taraf da hikayelerin gizlendiğini anlayabiliyor.

Peki Instagram'da birisi hikayelerinizi size karşı gizlediğinde bunu nasıl anlarsınız?

Instagramda hikaye gizlediğim kişi anlar mı? Instagramda hikaye gizleme nasıl anlaşılır? sorularının yanıtı haberimizde...

BAŞKA HESAPTAN KONTROL EDİN

Instagram hikaye gizleme işlemini anlayabilmenizin ilk yolu, ortak arkadaşlarınızdır. Sizde görünmeyen bir hikaye, diğer tarafta görünüyorsa bu durum size hikayenin gizlendiğini gösterir. Ancak bunu anlamak oldukça zordur. Diğer ortak arkadaşlarınızın bazıları da gizlenmiş olabilir. Bu nedenle sizi gizleyip gizlemediğini yüzde 100 anlayamayabilirsiniz.

KRİTİK NOKTA: SABİT HİKAYELER

Sabit hikayeler, her kullanıcının profilinde yer almıyor.

Ancak öne çıkarılmış (sabitlenmiş) hikayelerinin olduğundan emin olduğunuz bir kullanıcının profili boş görünüyorsa, (eğer silmediyse), yüksek ihtimalle hikayelerini size gizlemiştir.

INSTAGRAM HİKAYELERİ NASIL GİZLENİR?

Aşağıdaki adımları takip ettiğinizde Instagram’da hikaye özelliği daha kişisel bir hale getirilmiş olur: