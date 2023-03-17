Bu telefonlar sizi yarı yolda bırakmaz! İşte şarjı en uzun giden telefon modelleri! Powerbank gibi cihazlara bağlı yaşayanlar doğru yerdesiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacak akıllı telefonları derledik. İşte en iyi pil ömrüne sahip telefon modelleri…

Akıllı telefonlar son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline geldi. Büyük küçük herkesin elinde akıllı telefonlar var.

Sosyal medyada vakit geçirenler, alışveriş yapanlar, yemek siparişi verenler, gündemi takip edenler artık yalnızca telefonları kullanıyor.

Fotoğraf makinesinin yerini de cep telefonları aldı. Yüksek kalitede fotoğraf çekimi sağlayan akıllı telefonlar ön plana çıkıyor.

Ancak telefonda geçirdiğimiz vakit arttıkça pil ömrü de giderek azalıyor. Bazıları gün içerisinde birkaç kez şarj etme ihtiyacı duyuyor.

Üzülmeyin! Bu içerikte sizler için şarjı en uzun dayanan ve en iyi pil ömrüne sahip telefonları derledik. İşte o telefon modelleri…

GALAXY S23 ULTRA

Kısa süre önce Türkiye’de satışa çıkan Galaxy S23 Ultra, bugüne kadar en iyi pil ömrünü sunan telefonlardan biri.

5.000 mAh kapasiteli pile sahip S23 olan bu telefon, güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine rağmen iki günlük pil ömrü sunuyor.

Ayrıca yazılım tarafında da optimize edilen telefon, pil konusunda kullanıcıyı kesinlikle pişman etmeyecektir.

GOOGLE PİXEL 7 PRO

Google tarafından üretilip piyasaya sürülen Google Pixel 7 Pro, en iyi pil ömrüne sahip telefonlardan bir tanesi. Cihaz, 5.000 mAh pile sahip.

Ancak pil kapasitesinin çok fazla önemi olmadığını iki güne kadar sunduğu pil performansıyla ortaya koyuyor.

Teknik özellikleriyle de oldukça başarılı olan bu telefon, 6,5 saat açık ekran süresi vaat ediyor. Ancak şu anda ülkemizde satışı bulunmuyor.

VİVO X90 PRO

Vivo X90 Pro, teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4.870 mAh piliyle uzun süreli kullanım sunuyor. Hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı. Telefonun 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı bulunuyor.

ONEPLUS 11

Ülkemizde pek çok kullanıcının dikkatini çeken OnePlus, mobil sektörde iyi bir seviyeye ulaştı. OnePlus 11 modeli de oldukça başarılı.

100W hızlı şarjı destekleyen OnePlus 11, 5.000 mAh kapasiteli piliyle öne çıkıyor. Ayrıca hızlı şarjı sayesinde bu telefonu 25 dakikada tam şarj edebilmek mümkün.

GALAXY A53

Hem dünyada hem Türkiye’de en çok satılan Samsung serisi hiç şüphesiz ‘Galaxy A’ serisidir. Fiyat-performans ürünü olduğundan çok fazla tercih ediliyor. En iyi pil ömrüne sahip telefonlar arasında Galaxy A53 de yer almayı başardı.

Fiyatının hakkını veren A53, 25W şarj ile geliyor ve 5.000 mAh kapasiteli pile sahip. Bu telefonla normal bir kullanıcı 1.5 günü rahatlıkla geçirebilir.

Ayrıca teknik açıdan da öne çıkıyor. Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip ekranı ve Exynos 1280 işlemci ile fiyat-performans ürünü sunuyor.

POCO X5 PRO

Son dönemin yükselen isimlerinden POCO, Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteriyor. POCO X5 Pro’da markanın dikkat çeken ürünlerinden biri.

108 Megapiksel kamerası, Snapdragon 778G pil kapasitesi ve tasarımıyla öne çıkan cihaz, 5.000 mAh kapasiteli piliyle de uzun süre kullanım vaat ediyor.

Amiral gemisi modellere yakın bir performans sergileyen cihaz, 67W hızlı şarj ile destekleniyor. Hem kısa sürede şarj dolumu gerçekleştiren X5 Pro, hem de daha uzun vadede pil ömrü sunuyor.