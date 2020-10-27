Bulgaristan ve ABD arasında 5G güvenlik anlaşması imzalandı

Bulgaristan, ABD'nin 5G ağlarını Çinli şirketlerden arındırmayı amaçlayan "Temiz Ağ" girişimine katıldı.

Çin hükümet ile bağlantılı olduğu iddialarıyla Huawei'yi casuslukça suçlayan ABD hükümeti, bir yandan Çinli şirkete yaptırım uygulamaya devam ederken, diğer yandan da ülkelere baskı yapmayı sürdürüyor.

Bulgaristan ve ABD arasında geçtiğimiz cuma günü yeni bir anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma ile Bulgaristan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "veri gizliliği ve güvenliğini Çin Komünist Partisi gibi otoriter kötü niyetli aktörlerden" arındırmayı amaçlayan "Temiz Ağ" girişimine katıldı.

"BULGARİSTAN, BÜYÜYEN BİR KOALİSYONA KATILDI"

ABD'nin ekonomik işler müsteşarı Keith Krach, Sofya'daki ABD büyükelçiliğinde imzalanan anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi ve Bulgaristan'ın, "5G ağlarını güvenilmeyen şirketlerden korumayı taahhüt eden ülkeler ve şirketlerden oluşan büyüyen bir koalisyona" katıldığını vurguladı.

HUAWEI, BULGARİSTAN'DA DA YASAKLANABİLİR

Bulgaristan'ın ABD ile imzaladığı "Temiz Ağ" anlaşması, büyük bir ihtimalle Huawei ve ZTE gibi şirketlerin ülkedeki 5G ağlarından yasaklanmasını da beraberinde getirecek.

Ancak Bulgaristan hükümetinden bu konuyla ilgili şimdilik net bir açıklama yok.

ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından, 5G ağlarında Huawei'yi yasaklayan ülkelere geçtiğimiz günlerde İsveç de katılmıştı.

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