Bursa’da Togg ile atlar yarıştı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün harasında Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un direksiyonuna geçti. Ali Özkan, Togg ile toprak yolda hız yaparken, manejdeki yarış atları ise çim zeminde koştu.

DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 Mayıs seçiminde Bursa’dan milletvekili seçildi.

Şehri turlamaya devam eden Varank, Karacabey ilçesine gitti, 28 Mayıs için söz aldı.

Varank, ziyaretlerini Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg ile gerçekleştirdi.

Büyük yarış...

Yerli otomobile her zamanki gibi ilgi yoğun oldu.

İlgiden memnun kalan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Togg’un direksiyonuna geçti, dünyaca ünlü safkan yarış atlarının yetiştirildiği TİGEM’in Karacabey Harası’na gitti.

Büyük yarış burada başladı.

Gelenek ile gelecek buluştu

1 numaralı manejdeki safkan yarış atları çim zeminde koşarken, Ali Özkan da toprak yolda Togg’la sürat yaptı.

Togg ile yarış atlarının buluşmasını, gelenek ile geleceğin buluşması olarak gördüğünü dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

TİGEM Harası’nda, Osmanlı döneminden beri dünyaca ünlü safkan yarış atları yetiştiriliyor ve çeşitli dönemlerde yapılan müzayede ile satılıyor. Burada bulunan Arap taylarımız da önümüzdeki günlerde Veli Efendi Hipodromu’nda satışa sunulacak. Bir tarafta dünyaca ünlü Karacabey Harası’ndaki atlarımız, diğer tarafta da Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olacak Togg otomobilimiz, bizim medarıiftiharımız. Bu atlarla Togg’u buluşturmanın, Karacabey’de bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta geleneğimizden gelen, Orta Asya kültüründen beri bizi temsil eden, bize en yakın olan canlı türü atlarımızla birlikteyiz. Bir tarafta da geleceğimizin teminatı, teknolojik yatırımların şu andaki gözdesi Togg otomobili. Geçmişle bugünü, geleceği buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Togg ile fotoğraf çektirdiler

Ardından ilçe merkezine dönen Ali Özkan, burada da Togg ile klasik araçları bir araya getirdi.

Klasik araçlarla Togg’un ilçe merkezinde yaptığı konvoya, ilçede yaşayanlar büyük ilgi gösterdi.

İlçe turunun ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye binasının önüne park edilen Togg’u yakından inceleyen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.