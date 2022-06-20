Bütçe dostu Nokia X21'in özellikleri belli oldu

Nokia'nın yakında tanıtmayı planladığı X21 modelinin bazı özellikleri belli oldu ve telefonun görüntüleri ortaya çıktı.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, her ne kadar üst segmen telefon pazarında tutunamasa da piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni modellerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu modellerden biri de X20'nin yenilenmiş sürümü olan Noki X21 olacak. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Nokia X21 neler sunacak

6.7 inç ekrana sahip telefon, 120Hz tazeleme hızı ile de akıcı bir deneyim sunacak. Nokia X21’in Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemcisine sahip olması ve en az 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

64 megapiksel ana kameraya ve 13 megapiksel geniş açılı kamera ile gelecek telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli olmayan telefonun, önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.