Bütçe dostu! Xiaomi Civi 3'ün özellikleri belli oldu Xiaomi'nin uygun fiyatlı olması beklenen yeni akıllı telefonu Civi 3'ün bazı özellikleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı.

Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin üçüncü modeli yakında piyasaya sürülecek. Telefonun bazı özellikleri şimdiden belli oldu.

Xiaomi Civi 3 özellikler

FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak Xiaomi Civi 3, gücünü MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden alacak. 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip telefon, 5G bağlantı desteğiyle gelecek.

OIS destekli Sony IMX800 ana kameraya sahip olacak Xiaomi Civi 3'ün ön kısmında ise 32MP kameranın olması bekleniyor.

67W hızlı şarj desteği ve MIUI 14 ile kutusundan çıkacak telefonun fiyatı ise henüz netleşmedi.