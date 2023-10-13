Büyük ceza yolda: Avrupa Birliği, X'e soruşturma başlattı AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini duyurmuştu. Sürenin sona ermesinin ardından AB, X'e resmen soruşturma açtı.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını söylüyor.

Bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını belirten AB, içeriklerin kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre vermişti.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtti.

Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktardı.

X CEO'su Linda Yaccarino, Avrupa Birliği'ne çatışmaların başladığı ilk günden bu yana X'in neler yaptığını anlattı. Ancak bu cevap, AB'yi tatmin etmedi.

X'e resmen soruşturma açıldı

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında X'e resmen soruşturma başlattı. Bu soruşturma, Elon Musk'ın şirketini ciddi şekilde zorlayabilir.

Avrupa Birliği tarafından yapılan resmî açıklamaya göre X, en geç 18 Ekim'e kadar "kriz müdahale protokolünün devreye alınması ve işleyişine ilişkin" bilgiler sağlamak zorunda.

Soruşturma kapsamındaki diğer açıklamalar ise 31 Ekim'e kadar yapılabilecek.

X, AB'de yasaklanabilir

Eğer X, yalan haberle etkili bir biçimde mücadele etmezse büyük yaptırımlara maruz kalacak.

Bu yaptırımlar arasında gelirin yüzde 6'sına kadar para cezası ve hatta AB ülkelerinde platformun tamamen yasaklanması da var.