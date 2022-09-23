Büyük gün geldi: NASA'nın DART uzay aracı, göktaşına çarpacak

NASA'nın milyar dolarlık göktaşı yönünü değiştirme deneyinde kullandığı DART uzay aracı, pazartesi günü hedefine çarpmaya çalışacak.

ABD merkezli uzay ajansı NASA, gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturması muhtemel uzay cisimlerine önlem almak amacıyla zorlu bir görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.

NASA’nın Double Asteroid Redirection Test (DART) olarak adlandırdığı yeni uzay görevi, 500 kilogramlık bir uzay aracını Didymos olarak adlandırılan bir göktaşına çarptıracak.

26 Eylül'de göktaşına çarpacak

Geçen yıl kasım ayında uzaya fırlatılan DART aracı, 26 Eylül Pazartesi günü göktaşına çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

Amerikan bilim insanlarının yaptığı basın açıklamasında, DART projesinin pazartesi günü Didymos asteroidine çarpmaya hazır olduğu duyuruldu.

Basın toplantısında konuşan NASA Gezegen Savunma Departmanı Görevlisi Lindsey Johnson, "DART, bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kinetik çarpma tekniğini deneyecek." ifadelerini kullandı.

Dünya için tehdit yok

Didymos isimli göktaşı, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak NASA, gelecekte Dünya'yı tehlikeli cisimlerden koruyabilmek için göktaşının yolunu değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenmek istiyor.

NASA, çarpışmadan elde edilen verilerin, bilim insanlarının bir laboratuvarda mini etkiler yaratmasına ve bu sonuçlara dayalı olarak karmaşık bilgisayar modelleri oluşturmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Uzay aracının, göktaşının yolunu değiştirmek için saatte 23 bin kilometre hızla belirlenen cisme çarpması planlanıyor.