Buzla kaplı gezegenlere buzdan robotlar gönderilecek

Araştırmacılar, buzdan oluşan ötegezegenlere buzdan yapılma robotlar göndermeyi planlıyor.

Son yıllarda NASA ve SpaceX, önce Ay'a ardından da Mars'a gidebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda çeşitli görevlerle, buzla kaplı gezegenler de inceleme altına alınacak.

Araştırmacılar, gezegenlerin zorlu koşullarıyla baş edebilmek için buzdan oluşan ötegezegenlere buzdan yapılma robotlar göndermeyi planlıyor.



Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı'nda (IROS) sunulan yeni bir çalışmada, Pensilvanya Üniversitesi'nin GRASP Laboratuvarı'ndan Devin Carroll ve Mark Yim, buzdan robot üretme fikrinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Elle üretilen ve 6,3 kilogram ağırlığındaki IceBot adlı robotun prototipi ilk etapta sorunsuz çalıştı. Robot, temel hareket ve işlevleri yerine getirebiliyor ve oda sıcaklığında bile kısa sürede erimeden çalışabiliyor.

Araştırmacılar, ısı kullanılarak kesilip şekillendirilebildiği gibi farklı parçaların birbirine yapıştırılmasını da mümkün kıldığı için buzun, temel madde olarak esnek bir kullanıma sahip olduğunu belirtti.

KENDİNİ TAMİR EDEBİLECEK

Çalışma, IceBot'un çoğunlukla buzdan oluşan ötegezegenlere ya da Antarktika'daki keşiflerde göreve gönderildiğinde, çevredeki buzları kullanarak kendisini tamir edebilmesini öngörüyor.

Buzlu ötegezegenlerdeki düşük sıcaklık sayesinde, robottaki buzların ani hava değişikliği ya da robotun kendi aksamının ısısından etkilenme riski epey düşük.

Batarya ve erişim düzenekleri gibi elektronik parçalar buzdan üretilemese bile robotun mekanik parçaları buzdan yapıldı.

Araştırmacılar, robotun başarıyla üretilebilmesi halinde buzdan oluşan ötegezegenlerden veri toplamak için kullanılabileceğini söylüyor.



