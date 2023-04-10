Çalışanlar kamera görüntülerini izinsiz paylaşmıştı! Tesla'ya toplu dava açıldı Tesla çalışanlarının, araç içerisindeki kameralar sayesinde kullanıcıların çeşitli videolarını paylaştığı tespit edilmişti. Şimdi, bu durumla ilgili olarak şirket bir toplu dava ile karşı karşıya.

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Geçtiğimiz günlerde ülkemize resmi olarak giriş yapan Tesla, çok konuşulan bir skandalla gündeme geldi.

Tesla çalışanlarının, araç içerisindeki kameralar sayesinde kullanıcıların çeşitli videolarını paylaştıkları ve bu videolarla dalga geçtikleri ortaya çıktı.

Reuters tarafından paylaşılan rapora göre Tesla çalışanları, kullanıcıların araba kazaları, yol öfkesi olayları ve diğer potansiyel olarak utanç verici özel videolarını görüntüledi ve paylaştı.

Eski bir Tesla çalışanı Reuters'a yaptığı açıklamada, bazı videoların araçlar kapalıyken bile kaydedilmiş olabileceğini söyledi.

Tesla'ya toplu dava açıldı

Şimdi de bu izinsiz paylaşımlar yüzünden şirketin "gizlilik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Tesla'ya toplu dava açıldı.

ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ndeki dava, 2019 ve 2022 yılları arasında müşterilerin araç kameraları tarafından kaydedilen video ve görüntüleri, dahili bir mesajlaşma sistemi aracılığıyla özel olarak paylaştığını bildirmesi nedeniyle açıldı.

Tesla modellerindeki kameralar endişelere neden oluyor

Tesla modellerinde bulunan kameralar nedeniyle bazı güvenlik sorunlarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Örneğin geçtiğimiz yıl Çin'in Beidaihe bölgesi, araçların kameralarının ülkenin üst düzey liderleri arasındaki özel bir toplantıyı çekebileceği endişesiyle Tesla modelleri yasaklanmıştı.

Çin ordusu da benzer gözetleme endişeleri nedeniyle 2021'de Tesla araçlarını yasaklamıştı.