Call of Duty: Black Ops 7, çıkış gününde Battlefield 6'nın gerisinde kaldı

Call of Duty: Black Ops 7 piyasaya sürüldü ancak Steam üzerindeki oyuncu sayıları serinin hayranlarını şaşırtacak derecede düşük kaldı.

Oyunun açılış performansı, rakibi Battlefield 6'nın ulaştığı devasa kitlenin yanına bile yaklaşamadı.

RAKAMLAR ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜK

Yayınlanmasından yaklaşık 12 saat sonra Black Ops 7, Steam'de ancak 77 bin civarında bir anlık oyuncu sayısına ulaşabildi.

Buna karşılık EA'in nişancı oyunu Battlefield 6, 747 bin 440 kişilik rekor bir katılımla rakibini neredeyse ona katladı.

Battlefield 6, 10 Ekim'deki çıkışıyla Call of Duty serisinin daha önce gördüğü en yüksek sayı olan 491 bin 670 rekorunu da geride bırakmıştı.

Black Ops 7'nin performansı, Game Pass'te olmasına rağmen çıkışında 300 bin oyuncuyu aşan selefi Black Ops 6'nın da gerisinde kaldı.

Treyarch oyunlarının konsollarda popüler olması ve oyunun ilk günden Game Pass'e eklenmesi Steam satışlarını etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Ancak PC Game Pass tarafında abonelik fiyatlarında büyük bir artış yaşanmamasına rağmen ilginin düşük kalması dikkat çekiyor.

Battlefield 6 yıkılabilir çevreler gibi yenilikçi özellikleriyle öne çıkarken, Black Ops 7 hikaye modundaki bazı değişiklikler nedeniyle eleştiriliyor.

Özellikle tek başına oynayanlar için duraklatma özelliğinin olmaması ve sürekli çevrimiçi zorunluluğu nedeniyle kayıt noktalarının bulunmayışı oyuncuların tepkisini çekiyor.