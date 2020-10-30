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    Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri belli oldu

    Activision, 13 Kasım'da piyasaya sürülecek olan Call of Duty: Black Ops Cold War'ın sistem gereksinimlerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 11:56
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 12:06
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    Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri belli oldu

    Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, geçtiğimiz yıl Call of Duty: Modern Warfare'ı piyasaya sürdükten sonra her yıl yeni bir CoD oyununun yayınlanacağını açıklamıştı.

    Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtan şirket, oyunu 13 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Türkiye'den de sahneler içerek Call of Duty; Black Ops Cold War, özellikle yüksek boyutuyla yine dikkatleri üzerine çekecek.

    CoD: Black Ops Cold War tanıtım videosu

    call of duty black ops cold war

    CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)
    • İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
    • RAM: 8GB
    • HDD: 50GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tamamı)
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950
    • DirectX: Sürüm 12

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
    • RAM: 12 GB
    • HDD: 175 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
    • DirectX: Sürüm 12

    Işın izleme:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
    • İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
    • RAM: 1 GB
    • HDD: 175GB
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070
    • DirectX: Sürüm 12

    4K çözünürlük:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
    • İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
    • RAM: 16 GB
    • HDD: 250 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080
    • DirectX: Sürüm 12

    call of duty black ops cold war

    CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR FİYATI

    Oyunu tanıtmasının hemen ardından Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ön siparişe açan Activision, ülkemizdeki PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için 499 liralık bir fiyat belirlemiş durumda.

    PC kullanıcıları ise oyuna şu an için Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro fiyat etiketiyle satın alabiliyor.

    call of duty black ops cold war

    Instagram: @eshteknoloji

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