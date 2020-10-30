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- Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri belli oldu
Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri belli oldu
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 11:56
- Güncelleme : 30.10.2020 - 12:06
Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, geçtiğimiz yıl Call of Duty: Modern Warfare'ı piyasaya sürdükten sonra her yıl yeni bir CoD oyununun yayınlanacağını açıklamıştı.
Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtan şirket, oyunu 13 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Türkiye'den de sahneler içerek Call of Duty; Black Ops Cold War, özellikle yüksek boyutuyla yine dikkatleri üzerine çekecek.
CoD: Black Ops Cold War tanıtım videosu
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)
- İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- HDD: 50GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tamamı)
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
- RAM: 12 GB
- HDD: 175 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 12
Işın izleme:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
- RAM: 1 GB
- HDD: 175GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070
- DirectX: Sürüm 12
4K çözünürlük:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
- İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
- RAM: 16 GB
- HDD: 250 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080
- DirectX: Sürüm 12
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR FİYATI
Oyunu tanıtmasının hemen ardından Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ön siparişe açan Activision, ülkemizdeki PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için 499 liralık bir fiyat belirlemiş durumda.
PC kullanıcıları ise oyuna şu an için Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro fiyat etiketiyle satın alabiliyor.
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