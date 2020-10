Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri belli oldu

Activision, 13 Kasım'da piyasaya sürülecek olan Call of Duty: Black Ops Cold War'ın sistem gereksinimlerini açıkladı.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, geçtiğimiz yıl Call of Duty: Modern Warfare'ı piyasaya sürdükten sonra her yıl yeni bir CoD oyununun yayınlanacağını açıklamıştı.

Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtan şirket, oyunu 13 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Türkiye'den de sahneler içerek Call of Duty; Black Ops Cold War, özellikle yüksek boyutuyla yine dikkatleri üzerine çekecek.

CoD: Black Ops Cold War tanıtım videosu

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8GB

HDD: 50GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tamamı)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 175 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12

Işın izleme:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 1 GB

HDD: 175GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070

DirectX: Sürüm 12

4K çözünürlük:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

RAM: 16 GB

HDD: 250 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR FİYATI

Oyunu tanıtmasının hemen ardından Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ön siparişe açan Activision, ülkemizdeki PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için 499 liralık bir fiyat belirlemiş durumda.

PC kullanıcıları ise oyuna şu an için Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro fiyat etiketiyle satın alabiliyor.

