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- Call of Duty: Black Ops Cold War tanıtıldı: İşte ilk fragman
Call of Duty: Black Ops Cold War tanıtıldı: İşte ilk fragman
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 12:48
Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, geçtiğimiz yıl Call of Duty: Modern Warfare'ı piyasaya sürdükten sonra her yıl yeni bir CoD oyununun yayınlanacağını açıklamıştı.
Call of Duty; Black Ops Cold War oyunu hakkında geçtiğimiz günlerde ilk ipucunu yayınlayan şirket, yeni paylaştığı bir videoyla oyunu resmen tanıttı.
PlayStation 4, Xbox One, PC ve yeni çıkacak oyun konsollarında oynanabilecek Call of Duty; Black Ops Cold War, Türkiye'den de bazı sahneler içerecek.
Call of Duty: Black Ops Cold War tanıtım fragmanı - İZLE
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR HİKAYESİ
Call of Duty: Black Ops Cold War, daha önce piyasaya sürülen Black Ops serisinin devamı niteliğinde olacak. Dünya ülkelerindeki siyasi ve askeri olayları konu alacak oyun; "Doğu Berlin", "Sovyet Rusya", "KGB karargahları", "Vietnam" ve Türkiye'de geçecek.
Oyunun Türkiye'deki detaylarıyla ilgili şimdilik pek bir bilgi bulunmazken, fragmanın 48. saniyesinde yer alan "Trabzon belediye havalimanı" yazısı dikkatlerden kaçmadı.
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN ÇIKACAK?
Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu resmi duyuru videosunda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıkladı. Yani PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, oyunu 13 Kasım itibarıyla satın alarak oynayabilecek.
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR FİYATI
Oyunu tanıtmasının hemen ardından Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ön siparişe açan Activision, ülkemizdeki PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için 499 liralık bir fiyat belirlemiş durumda.
PC kullanıcıları ise oyuna şu an için Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro (521 TL) fiyat etiketiyle satın alabiliyor.
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War hakkında heniz bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşmadı. Ancak yine de oyunun tamin edilen sistem gereksinimleri şu şekilde.
Minimum:
- İşlemci: Intel Core i3-6300 veya AMD FX-8120
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha iyisi
- Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260
Önerilen:
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen R7 1700X İşlemci
- RAM: 12 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- Grafik: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390X